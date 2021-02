Időjárás

Elképesztő hideg jön: pár óra alatt húszfokos lehűlés, a Balaton is befagy

A hét második felében talán az év eddigi legmarkánsabb időjárás-változását tapasztalhatjuk meg – figyelmeztet a metkep.hu.



Már szerdán is jelentős mennyiségű csapadék hullhat, ami északon, északnyugaton havas eső, eső és hó formájában valószínű. A széllel sarkvidéki hideg tör be, ami órákon belül néhol közel húszfokos lehűlést okoz.



Csütörtökre már szibériai hideg zúdul a Kárpát-medencére, a hidegbetörést még nagyobb szél és havazás kísérheti – írta az Időkép.



A további napokban sem kell enyhe időre számítani, a reggeleken országszerte -10 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk, a hétvégén és az utána következő napokban hajnalban mínusz 20 fok köré, de a fagyzugos helyeken -20 fok alá is hűlhet a levegő.



Havazásra is érdemes készülni, az azonban, hogy mennyi fog esni, még nem megjósolható a meteorológusok szerint.



A portál előrejelzése szerint tartósan nagyon hideg időre kell felkészülni, a Balaton várhatóan be fog fagyni.