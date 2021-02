Időjárás

Sáros eső és piros hó is eshet a hétvégén

Hétvégén szaharai eredetű homok színezheti meg Európa több részén is a csapadékot. 2021.02.05 18:56 ma.hu

A hétvége folyamán Afrika irányából szaharai eredetű homok érkezik Európa több országa fölé is a magasban uralkodó erőteljes délnyugati áramlás hatására. Többek között Franciaország keleti fele, Észak-Olaszország, Svájc, Németország több tartománya, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország déli tájai fölé is megérkezik a sivatagi homok a magasban, de vasárnap a Magyarország fölötti légrétegekben is megtalálható lesz.



Ugyanakkor az érintett területek egyes részein csapadékhullásra is számítani kell - írja az Időkép. A légkörben lévő homok ilyenkor elszínezi a csapadékot, és az esős területeken sáros eső formájában érkezik az égi áldás. Ilyenkor a tereptárgyakra barnás-sárgás vízcseppek jutnak, ami "mocskossá teheti" a kinn parkoló autókat, de a tereptárgyakon is jól megfigyelhető az esőcseppekkel érkező homok, mely a víz felszáradása után kiszáradt formában is ott marad.



Magyaroszágon is ez lesz a jellemző, ahol vasárnap csapadék várható, ott sáros eső eshet, de hajnalban az Északi-középhegység térségében többfelé ónos esőre van kilátás, viszont ezekkel a cseppekkel is kihullhatnak már homokszemek a légkörből. Ugyanakkor lesznek olyan tájak is hazánktól nyugatra, északnyugatra, valamint északra, ahol havazni fog, így a szaharai homok a hópihéket színezheti el barnás-sárgás irányba, de a pirosas árnyalat is jellemző lehet a szilárd csapadék esetében.