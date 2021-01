Időjárás

Ismét téliesre fordul az időjárás

A héten ismét téliesre fordul az időjárás: ismét mínuszokra kell készülni, néhol napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet, többször várható havazás is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn napközben átmenetileg szakadozik a felhőzet, de az északkeleti, keleti megyékben tartósabban borult maradhat az idő. Délutántól délnyugat felől ismét beborul az ég. Havas esőre, havazásra egyre inkább csak az Északi-középhegység keleti felében, illetve az Alföld északkeleti részein lehet számítani, de késő este a déli határvidéken is előfordulhat hószállingózás. Az északnyugati, nyugati szelet a nap első felében sok helyen erős lökések kísérik, majd kora délutántól mérséklődik a légmozgás. A minimumok mínusz 5 és plusz 5 fok között alakulnak, a nyugati határvidéken lesznek az alacsonyabb, a Nyírségben a magasabb értékek. A maximum 0 és plusz 6 fok között lesz.



Kedden eleinte túlnyomóan borult idő várható, majd szakadozik a felhőzet. Szórványosan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás. A szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között valószínű, de északkeleten a kevésbé felhős, havas részeken akár mínusz 9 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.



Szerdán az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Szórványosan fordulhat elő hózápor, kisebb havazás, a nyugati határ közelében néhol esetleg havas eső. A szél helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban mínusz 7 és 0, a havas, derült, szélvédett részeken viszont akár mínusz 8 és mínusz 13 fok közötti értékekre kell készülni. Napközben mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön eleinte változóan felhős idő várható, napos időszakokkal, majd napközben nyugat felől vastagszik a felhőzet, beborul az ég. Kezdetben csak néhol valószínű hószállingózás, kisebb havazás. A délutáni, esti óráktól nyugat felől egyre többfelé számítani lehet csapadékra: a havazást a nyugati, délnyugati országrészben egyre inkább havas eső, eső válthatja fel, elvétve ónos eső sem kizárt. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 1 fok között valószínű, de a havas, derült, szélvédett részeken hidegebb lesz. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.



Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól, estétől nyugat felől valószínűleg jelentősebben csökkenni kezd a felhőzet. Többfelé várható csapadék: kezdetben az ország északkeleti felén inkább hó, másutt eső, az átmeneti zónában havas eső, néhol ónos eső is előfordulhat. Az enyhüléssel a hó estére északkeletre szorul vissza. Közben nyugat felől szűnik a csapadék. Időnként megerősödik a szél is. A minimumok általában mínusz 6 és plusz 5, a maximumok mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb idő.



Szombaton kezdetben helyenként, napközben ismét egyre többfelé várható csapadék: az ország déli felén inkább eső, északi felén inkább hó, az átmeneti zónában havas eső, helyenként ónos eső is előfordulhat. Helyenként erős lesz a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 1 és 10 fok között alakul, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, délen a magasabb értékeket.



Vasárnap erősen felhős idő lesz a jellemző, de helyenként hosszabb-rövidebb napos periódusok is lehetnek. Többfelé előfordulhat csapadék: az ország északi, északnyugati felén a hónak, másutt az esőnek van nagyobb esélye. Az átmeneti zónában havas eső, ónos eső is lehet. Sokfelé megerősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 8 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben mínusz 3 és plusz 12 fok közötti hőmérséklet várható, északkeleten lesz a hidegebb, délen, délnyugaton az enyhébb idő - olvasható az előrejelzésben.