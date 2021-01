Időjárás

-21 Celsius-fokot mértek a Fekete-erdőben - videó

Skandinávia, valamint az Ibériai-félsziget fölött egy-egy anticiklont figyelhetünk meg, így ezeken a területeken napos, csapadékmentes idő jellemző. Skandináviában és Finnországban ugyanakkor szokatlanul hideg van még napközben is, hisz a Botteni-öböl partvidékén -15, -20, míg Finnország keleti részein-25, -30 fok között alakul mindössze a csúcshőmérséklet.



A kontinens többi része fölött ciklonok örvénylenek, így az Alpok és Olaszország felett, valamint a Kelet-európai-síkságon is. Emiatt többfelé havazik, Nyugat-Európában azonban eső is előfordul.



A maximumok Európa többi részén már jobban megfelelnek a sok évi átlagnak, még a legdélebbi szigeteken sem mindenütt emelkedik 15 fok fölé a hőmérséklet a nappali órákban. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását alapvetően a kelet-európai ciklon áramlási rendszerében érkező egyre hidegebb, változó nedvességtartalmú levegő alakítja

Videó a Fekete-erdőből