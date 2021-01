Időjárás

Ónos esőre, havazásra, több megyében erős szélre kell készülni

Ónos eső, havazás és az erős szél veszélye miatt is figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. 2021.01.14 06:07 MTI

A meteorológusok veszélyjelzése szerint ónos eső veszélye miatt Somogy és Zala megyére, míg havazás miatt Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Azt írták: kezdetben még inkább csak néhol fordulhatnak elő hózáporok, amelyekből lokálisan maximum 2 centiméteres hóréteg alakulhat ki. Éjszaka aztán ismét egyre több helyen várható csapadék: általában havazás, hózápor, de a délnyugati határvidéken átmeneti, gyenge ónos esőre is van esély.



Csütörtökön napközben már inkább a záporos jellegű csapadék lesz a jellemző, leginkább a keleti megyékben. Csütörtök estig a havazásokból, hózáporokból általában maximum 5 centiméternyi friss hóréteg alakulhat ki, de lokálisan ennél több is lehullhat egy-egy intenzívebb gócból (erre nagyobb esély a keleti, északkeleti vidékeken van).



Kiemelték: csütörtökön napközben főleg a középső vidékeken és a Dunántúlon nagy területen lesz viharos az északnyugati szél, ekkor a legerősebb lökések sebessége meghaladhatja a 70-75, gomolyfelhők környezetében és a hegyekben akár a 80 kilométer/órát is. A szél csütörtökön elsősorban az ország nyugati felén a frissen lehulló havat is hordhatja átmenetileg.



Az előrejelzés szerint csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul, de az átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között várható.