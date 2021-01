Időjárás

Vízközmű szövetség: téliesíteni kell a vízvezetékeket

Az előrejelzések szerint a hét végén megérkezik az extrém hideg idő, emiatt pedig téliesíteni kell a vízmérőket, valamint a vízvezetékeket és a szerelvényeket - közölte a Magyar Víziközmű Szövetség hétfőn az MTI-vel.



Azt írták, hogy a télen nem lakott ingatlanokon fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt a rendszeres ellenőrzés is az esetleges károk megelőzése érdekében.



Hozzátették, a télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy szigetelve legyen a vízmérőakna. Célszerű szigetelőanyaggal védeni azokat a vezetékszakaszokat is, amelyek kevésbé védett helyen (pincében, falon kívül) vannak. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezéseket is, mert az élettartamukat meghosszabbíthatja.



Felhívták a figyelmet arra is, amikor az idő a nagy hideg után enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Ha nem forog a csillagkereke, amikor a csap nyitva van vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg deformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz, akkor a szolgáltatót értesíteni kell.



Minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget - jelezték.