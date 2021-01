Időjárás

Többször várható hószállingózás a héten

Többször várható hószállingózás, havazás a héten, de napsütés is lesz. Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli értékekre is számítani kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn az ország északi, északnyugati felén gyengén felhős, napos idő valószínű. Dél felé haladva erőteljesebben felhős lesz az ég és hószállingózás, kisebb havazás, délkeleten átmeneti havas eső is előfordulhat. Este keleten, délkeleten lehet csapadék. A minimumhőmérséklet mínusz 8 és mínusz 1 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 4 fok között várhatók, a naposabb északi részeken lesz kevésbé hideg.



Kedden az ország délkeleti, keleti felében várható hószállingózás, kisebb havazás is. Másutt hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől az északnyugati, északi tájakon hószállingózás, gyenge havazás, helyenként havas eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és 0 fok között alakul, de a derült, szélcsendes, fagyra érzékeny területeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között várható.



Szerdán kezdetben még több helyen, majd egyre inkább csak a keleti tájakon fordulhat elő hószállingózás, havazás, hózápor, de néhol havas eső is lehet. A legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap. A szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban mínusz 6 és plusz 1, napközben mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.



Csütörtökön elszórtan alakulhatnak ki hózáporok, többórás napsütés várható. Kezdetben élénk, majd a nap második felében erős lesz a szél. A minimumok mínusz 7 és 0, a maximumok mínusz 2 és plusz 4 fok között alakulnak.



Pénteken és szombaton a legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap, helyenként alakulhat ki hózápor. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lesz. A leghidegebb órákban többnyire mínusz 10 és mínusz 2 fok, napközben mínusz 3 és plusz 2 fok közötti csúcsértékek várhatók. Szombaton a minimumok általában mínusz 12 és mínusz 4 fok között alakulnak, de néhol hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között valószínű.



Vasárnap hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Néhol kialakulhat hózápor. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 12 és mínusz 4 fok között várható, de néhol hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.