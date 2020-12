Időjárás

Vasárnap több helyen kifehéredik a táj

Vasárnap több helyen lehet kisebb havazás, hószállingózás, de emellett havas eső, keleten eső is eshet. Nem lesz vastag a hótakaró, de ha átmenetileg is, több helyen kifehéredik a táj - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a Facebook-oldalán.



Török László meteorológus "Látványhavazás" című videójában elmondta: vasárnapra virradó éjszaka derült, fagyos lesz az idő, országszerte fagy várható. A minimumok jellemzően mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakulnak, de északkeleten ennél is hidegebb lehet.



Vasárnap kezdetben napos idő lesz, majd dél felől megnövekszik a felhőzet és délután egy csapadékrendszer éri el az ország térségét. A Dunántúlon és északkeleten várható havas eső, havazás, a keleti országrészben eső valószínű. Napközben mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulnak a csúcsértékek.



A folytatásban változékony és enyhe lesz az idő. A hét elején erős, gyakran viharos lesz a szél, de erősödik a nappali felmelegedés és a fagyok is megszűnnek. A hét második felében mérséklődik a légmozgás, de ezzel együtt ismét elkezd lehűlni a levegő. A jövő héten többször várható eső, zápor - mondta a meteorológus.