Időjárás

Karácsonyra átmeneti hidegfront érkezik - videó

Karácsonyra ugyan hidegfront érkezik, de havazás csak elszórtan lehet, mert eltűnik a csapadék, még mielőtt eléggé lehűlne a levegő. 2020.12.23 16:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

December 24-én esőre kell készülni. Karácsonyra ugyan hidegfront érkezik, de havazás csak elszórtan lehet, mert eltűnik a csapadék, még mielőtt eléggé lehűlne a levegő - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a honlapján.



Karácsonyi időjárás című videójában Fehér Balázs meteorológus elmondta: csütörtök délelőtt borult idő várható, mindenhol megvastagszik a felhőzet. Kezdetben északon, északnyugaton ered el az eső, majd dél felé is egyre nagyobb területen lesz csapadék. Zala és Somogy megyében helyenként jelentős mennyiségű esőre, néhol akár zivatarra is készülni kell. Napközben plusz 6 és 16 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, a Dél-Dunántúlon lesz a legmelegebb, északkeleten hűvösebb időre kell számítani.



Csütörtök este, péntekre virradóra hidegfront vonul át az ország felett, amelynek hatására több fokkal hidegeb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé.



Pénteken, karácsony első napján észak felől szárazabb levegő érkezik, és fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Csapadék a középső, majd csak a déli területeken várható.



Szombaton, karácsony második napján még hideg légtömeg lesz az ország felett. Emiatt helyenként kialakulhatnak hózáporok, de nem lesz jelentős mennyiségű havazás.



Vasárnap csak minimális csapadék várható, néhol lehet kisebb hószállingózás, havazás.



Jövő héten ismét melegszik az idő: újra 10 fok feletti maximumok várhatók és megszűnnek a hajnali fagyok is - mondta a meteorológus.