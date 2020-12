Rekord mennyiségű hó hullott Japánban

Rekord mennyiségű hó hullott Tokiótól északra az elmúlt két napban. A hatalmas havazást a szibériai eredetű hideg és az óceáni nedves enyhe levegő összetalálkozása okozta. 48 óra alatt 176 cm hó gyűlt össze, így több mint 30 centiméterrel dőlt meg a korábbi 145 centiméteres rekord, melyet 2010 januárjában rögzítettek. A nagy mennyiségű hó közlekedési zavarokat okozott - írta az Időkép.

199 cm of snow in 48 hours in Fujiwara, Japanhttps://t.co/ngvYwSoVgW



Pictures 3,4 from Yuzawa pic.twitter.com/H7jfbTFMEs