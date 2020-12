Időjárás

Idén is elmaradhat a fehér karácsony

Közeledik a karácsony és bizonyára sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon reménykedhetünk-e némi fehérségben. Reménykedni lehet, de a legfrissebb előrejelzések szerint kicsi az esély a havas ünnepre - szögezte le az Időkép előrejelzésében.



Ilyen időtávra vonatkozó előrejelzéseknél érdemes nagy méretskálán, egész Európára vonatkozóan vizsgálni a várható időjárást. A felszíntől is el kell távolodni, hisz ott túl sok dolog befolyásolja a hőmérsékleti viszonyokat. A 850 hPa-os nyomási szintre (kb. 1500 méteres magasságra) vonatkozó hőmérsékleti anomália előrejelzésekből az derül ki, hogy az átlagosnál melegebb lehet az időjárás a Kárpát-medencében december második felében, így karácsonykor is.



A legvalószínűbb forgatókönyv szerint továbbra is a mostanihoz hasonló nyugatias áramlás fog dominálni, ami gátat szab a markáns hidegbetöréseknek. Helyette az Észak-Atlanti térségben képződő újabb és újabb ciklonok szállítanak majd enyhébb, óceáni eredetű légtömeget térségünkbe. Az erőteljes nyugatias áramlást támogathatja a várhatóan ereje teljében lévő ún. poláris éjszakai jet (polar-night jet), ami a sztratoszférában, nagyjából 25 kilométeres magasságban fúj nem is akármilyen erősséggel. Szenteste például 370 km/h-val süvíthet a fejünk felett.



A markáns hidegbetörések hiánya és az enyhébb levegő beáramlása nem jó hír a hó számára, mivel ha lesz is csapadék, nem lesz elég hideg a magasban ahhoz, hogy az eső havazásba váltson át. Illetve a felszín közeli légrétegben sem fog tudni fagypont köré hűlni a levegő, ami elengedhetetlen a hó megmaradása szempontjából.



A fehér karácsony esélye igen kicsi, a síkvidéki hótakarónak minimális a valószínűsége, de a hegyvidéki területeken sincs sokkal nagyobb esély a fehérségre.



Ezeket az értékeket az ECMWF valószínűségi előrejelzéseinek statisztikai vizsgálata után kapott eredményekre alapozza az Időkép, így nem légből kapott számokról van szó. Ennek ellenére egyiket sem kell véglegesnek elkönyvelni, hisz ezek az értékek még folyamatosan változnak.