Időjárás

Csapadékosabb idő várható a héten

Borúsabb, csapadékosabb, esősebb idő várható a héten. Komoly lehűlésre nem kell készülni a leghidegebb órákban is jellemzően fagypont körül alakul a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. A csapadékzóna lassanként kelet felé helyeződik. A szél kezdetben többfelé erős lesz, majd napközben lassanként veszít erejéből. A leghidegebb órákban 0 és plusz 8 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de északkeleten néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 4-12 fokig melegszik a levegő, az Északi-középhegység térségében valószínű a leghidegebb idő.



Kedden hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Délelőtt keleten is megszűnik a csapadék, délután, este a nyugati határvidéken lehet eső, zápor. A szél megélénkül, a Dunántúlon, a Bakonyban néhol időnként megerősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. A nappali maximum általában 5-10 fok között alakul, de északkeleten kissé hidegebb is lehet.



Szerdán délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor. Északkeleten délelőtt még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, ide csak estefelé érkezik meg a csapadék. A légmozgás élénk lesz, főleg a Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.



Csütörtökön a nap első felében többfelé várható eső, zápor, majd késő délutántól csökken a csapadék. A leghidegebb órákban 0 és plusz 5, napközben 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken többnyire erősen felhős, párás idő valószínű. Keleten, északkeleten többfelé, másutt helyenként alakul ki eső, zápor. A minimumhőmérséklet plusz 1 és 5, a maximumhőmérséklet plusz 5 és 9 fok között alakul.



Szombaton és vasárnap is erősen felhős, párás időre lehet számítani. Elszórtan valószínű zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton 0 és plusz 5, vasárnap mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul. Napközben mindkét nap plusz 4-9 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.