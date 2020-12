Időjárás

14-15 fok is lehet Mikuláskor

Nem sokáig örülhetnek a tél szerelmesei, december vagy ide vagy oda, a következő napokban déliesre forduló áramlással egyre enyhébb légtömegek érkeznek a mediterrán térségből. Ennek első mozzanataként éjjel a nyugati tájakat egy mediterrán ciklon csapadékzónája éri el.



A Dunántúlon nagy területen várható ónoseső, illetve fagyott eső, hó inkább csak a határközeli területeken hullhat.



Csütörtökön megkezdődik az enyhülés, napközben délkeleten már 8-9 fokig melegedhet a levegő. Csapadék főként a középső és nyugati megyékben várható, nyugaton továbbra is számítani kell ónos esőre, fagyott esőre. Az Alpokalján még marad a hideg, 0, -1 foknál nem lesz melegebb.



Péntek a nap első felében a nyugati és középső tájakon még előfordulhat kisebb eső, néhol ónos eső, napközben dél felől azonban szakadozni fog a felhőzet. A szombat száraz idővel, több-kevesebb napsütéssel telik majd. Élénk, erős déli-délkeleti széllel érkezik az enyhe levegő: pénteken 5-13, szombaton már 7-15 fok várható, a legmelegebb délkeleten lesz. Hétvégére nagyrészt megszűnnek az éjszakai fagyok is.



Mikuláskor is marad a decemberi tavasz, délkeleten a 14-15 fokot is elérhetjük, de máshol sem lesz hidegebb 8-13 foknál. A keleti-délkeleti szél sokfelé élénk, erős lesz. Este, éjjel délnyugat felől eső érkezhet.



Bár jövő héten néhány fokkal visszaeshet a hőmérséklet, továbbra is marad az évszakhoz képest enyhe idő, igazi télre egy darabig nem számíthatunk - írta az Időkép.