Északkeleten több mint 5 centiméternyi hó is hullhat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a havazás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést is kiadták vasárnapra.



Azt írták: helyenként szitálás, főként a hegyvidéki tájakon sűrű köd, ónos szitálás, szemcsés hó előfordulhat. Az Északi-középhegység keleti részében és az Észak-Alföldön általában 5 centiméternél is több hó hullhat.



Az előrejelzés szerint vasárnap a leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 1, napközben mínusz 1 és plusz 5 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.