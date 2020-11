Időjárás

Az idei ősz leghidegebb reggele volt a szombati, Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán azt írta: a front mögött beáramló száraz, sarkvidéki eredetű hideg levegő megtette a hatását, sokfelé fagyosan indult a reggel.



A hajnali órákra a délkeleti tájakon is lecsökkent a felhőzet, így mindenütt napsütéses, egyben igencsak hideg, többfelé fagyos volt a reggel. Voltak viszont olyan tájak is, ahol a légmozgás miatt még nem voltak mínuszok.



Mostanáig az idei őszi szezonrekord mínusz 3,8 fok volt, amelyet november 9-én Fülöpházán mértek. Ez több fokkal megdőlt a Nógrád megyei Zabaron, ahol mínusz 8 fokig hűlt a levegő. A második legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7,6 fok volt, az ugyancsak Nógrád megyei Mihálygergéről. A harmadik leghidegebb hely szintén Nógrád megyében, Mohora volt, ahol mínusz 6,4 fokot mértek.



A meteorológiai szolgálat ugyanakkor megjegyezte, hogy a november 21-i hidegrekord nem dőlt meg, azt továbbra is a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagyvendégi tartja, ahol 1999-ben mínusz 13,7 fokig süllyedt a hőmérséklet.



Az előrejelzés szerint szombaton napközben plusz 4 és 7 fok közé melegszik a levegő, majd késő estére általában mínusz 4 és plusz 1 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután plusz 5 és 8 fok közötti értékek várhatók.