Orosz ítéletidő: betontömböket, villanypóznákat döntött le a jég - durva videók

Oroszország távol-keleti fővárosát, Vlagyivosztokot és Primorye régiót a fagyos északi szél és hó mellett fagyott eső, ónos eső sújtotta. Az elmúlt két napban villanyvezetékek, tereptárgyak, sőt betontömbök szakadtak le a rájuk rakódott jég súlya alatt.



120 ezer ember maradt áram nélkül és sokan fűtés, víz nélkül - írja az Időkép. Utakat, hidakat zártak le, a helyi hatóság felszólította az autósokat, útnak indulókat, hogy maradjanak otthon, az iskolák, óvodák bezárnak.

At least 150 thousand residents of the Primorsky Territory (Vladivostok, Artyom and Nadezhdinsky District) were left without light, water and heat due to the bad weather that hit the region - freezing rain, strong wind and snowfall pic.twitter.com/AHovZekX5R

Several people froze to death, over 150000 are still without electricity, water & heating in the Far East of Russia. Local businessmen open restaurants & are out on streets offering free food. Many people get water by melting ice in cooking pans. Video from streets of Vladivostok pic.twitter.com/33NlarRUBf