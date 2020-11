Időjárás

Tovább hűl az idő a hétvégén

Tovább hűl az idő a hétvégén: a leghidegebb órákban néhol komolyabb mínuszok is lehetnek. A hegyekben esetleg hó is eshet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken északnyugat, észak felől általában gyorsan csökken a felhőzet, és megszűnik a csapadék. Ugyanakkor a Dunától keletre egy észak-déli sávban, továbbá a délkeleti megyékben estig még sok lehet a felhő, és ott még délután is lehet helyenként eső, zápor. A hegyekben néhol havaseső-zápor, esetleg hózápor is lehet. A szél is többfelé megerősödik. A leghidegebb órákban 0 és plusz 7, napközben plusz 5-10 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton sok napsütés várható csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugos részeken akár mínusz 9 fokot is mérhetnek. A maximumhőmérséklet plusz 3 és 7 fok között valószínű.



Vasárnap a hajnali ködfoltok feloszlását követően hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A délutáni, esti órákban egyre több és egyre vastagabb fátyolfelhő érkezik, de csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és 0, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3 és 8 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.