Időjárás

Miközben mindenki az elnökválasztáson izgult, Montanaban egy éjszaka alatt tél lett

Egyik nap még vénasszonyok nyara volt, éjjel már jött a hó, reggelre pedig igazi tél lett az amerikai államban. 2020.11.08 19:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Igencsak szokatlan időjárási anomália lepte meg Amerika északnyugati államát. Montanaban igen szokatlan meleg péntekre ébredtek, nappal még mindenki rövidnadrágban és pólóban flangált, mire másnap már egyből télikabátot kellett ölteniük, miután az éjjel leforgása alatt hirtelen tél lett a késő nyári időjárásból.



Az egész térségben havazott, Montana állam mellett csak úgy hullott a hó Washingtonban, Oregonban és Kalifornia északi részén is. És vasárnapra sem lett jobb az idő, még a szél is felkerekedett 80km/h-s széllökések nehezítik a helyiek életét.



A közlekedés szinte megállt, rendkívül csúszóssá váltak az utak, ahol meg lehetett menni, ott a hóátfúvások torlaszolták el a sávokat. A látótávolság is igen lerövidült.



Péntektől vasárnapra 40 fokot esett a hőmérséklet! Helyenként akár 120 centi is lehet a hó. A ciklon, ami a telet hozta, Kanada felé fordult.