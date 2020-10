Időjárás

Pár napra visszatérnek a 20 fok körüli értékek

A hét elején néhol még mínuszok is várhatók hajnalban, a hét közepén viszont melegszik a levegő és pár napra ismét visszatérnek a 20 Celsius-fok körüli maximumok.

Sok lesz a napsütés is, de szombaton többfelé várható eső - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn, a reggel még ködös tájakon lassan javulnak a látási viszonyok. Az ország többi részén változóan gomolyfelhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű, de a borult területeken szitálás, a Dunántúlon pedig egy-egy gyenge zápor előfordulhat. A leghidegebb órákban 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet, néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 12-16 fokig melegszik a levegő.



Kedden főleg hajnalban, reggel, elsősorban az északkeleti országrészben lehet számítani párára, ködfoltokra. Napközben jellemzően napos, északkeleten változóan felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A szél a Dunántúlon megélénkül, a nyugati megyékben meg is erősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a maximumhőmérséklet 12-17 fok között valószínű.



Szerdán szűrt napsütés várható, csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, a Dunántúlon sok helyütt megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.



Csütörtökön az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de tartósabban párás, ködös, felhős vidékek is előfordulhatnak, főleg az északi, északkeleti megyékben. A felhős, párás vidékeken néhol előfordulhat szitálás. A szél többfelé megélénkül, a Dél-Dunántúlon meg is erősödik. A leghidegebb órákban 3 és 10, napközben általában 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, a borult részeken ennél kissé hűvösebb, délnyugaton pedig néhány fokkal melegebb lesz.



Pénteken, október 23-án tartósabb ködfoltok is lehetnek. A borult részeken néhol szitálás is előfordulhat, másutt nem lesz csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 23 fok között alakul, északon lesz a hűvösebb, délen a melegebb idő.



Szombaton több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. A szél is megélénkül, helyenként megerősödik. A minimumhőmérséklet 5 és 11, a maximumhőmérséklet 12 és 19 fok között alakul.



Vasárnap kezdetben többfelé, majd főleg keleten várható eső, záporeső. A szél sok helyen megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 11, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.