Időjárás

Megbénította Hongkongot egy közeledő trópusi ciklon

Megbénította Hongkongot egy közeledő trópusi ciklon kedden, a város meteorológiai megfigyelőközpontja szerint a nap nagy részére érvényes marad a 8-as fokozatú tájfunriasztás - olvasható a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes kiadásában.



A Nangka nevű trópusi ciklon a riasztási fokozat alapján - amely a harmadik legmagasabb a városban alkalmazott rendszer szerint - 63-117 kilométeres óránkénti sebességű széllökésekkel jár együtt.



A csaknem 7,5 millió lakosú városban az oktatási hivatal keddre tanítási szünetet rendelt el, és a tömegközlekedésben is menetrend-változtatásokat, illetve járattörléseket alkalmaztak. A hongkongi tőzsdén felfüggesztették az értékpapír- és származékos piaci kereskedést. A mára kiírt bírósági tárgyalásokat és meghallgatásokat elnapolták, és négy ideiglenes koronavírus-tesztelő központot is bezártak a viharra való tekintettel.



A meteorológiai központ előrejelzése szerint még szerdán is erős szelek és heves záporok várhatóak, a viharos idő a hét második felére enyhülhet.



Hongkongban idén már másodszorra adtak ki 8-as fokozatú riasztást. Először augusztusban, a Higos tájfun miatt volt szükség erre, a riasztási fokozatot ráadásul akkor egy hat óráig tartó időszakra 9-es, vagyis a második legmagasabb fokozatra emelték.