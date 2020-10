Időjárás

Sok eső várható a héten

Sok eső várható a héten. Lehűlés is várható, egyre kevesebb helyen lesznek 20 Celsius-fokos maximumok, helyenként hajnalban már fagyra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn reggel, kora délelőtt a Dunántúlon és középen lehet eső, zápor, majd átmeneti szünet után a középső és keleti megyékben várható intenzívebb csapadék. A legkevesebb mennyiség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felén, a legtöbb a középső országrészben valószínű. A Dunántúlon időnként viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 4-13 fok lesz. Napközben a Dunántúlon 7-13, keleten 13-22 fokig melegszik a levegő.



Kedden sokfelé várható kiadós eső, zápor. A legtöbb csapadék az ország középső harmadában hullhat. A szél erős, az Észak-Dunántúlon viharos is lehet. A minimumhőmérséklet 6-14, a maximumhőmérséklet többnyire 7-14 fok között valószínű, de északkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet.



Szerdán eleinte az ország északkeleti felén többfelé várható eső, záporeső, majd a nap második felében ott is megszűnik a csapadék. A szél napközben sokfelé lesz erős, estére mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 1-8 fok között alakul, nyugaton lesz a hidegebb idő. A legmagasabb hőmérséklet általában 11-17 fok között alakul.



Csütörtökön délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és a déli, délutáni óráktól egyre többfelé valószínű eső, záporeső. Több helyen lehet erős a szél. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 7 fok között, a maximumhőmérséklet 12-20 fok között várható, északnyugaton lesz a hűvösebb, délkeleten a melegebb.



Pénteken és szombaton elszórtan várható kisebb eső, záporeső. Pénteken a leghidegebb órákban 5-12, szombaton 3-9 fok lehet. Pénteken napközben 11-17, szombaton 9-14 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen eső. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb 9 és 14 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.