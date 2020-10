Időjárás

Pár napra visszatér a szép idő

A hét második felében ismét kellemesebb arcát mutatja az ősz - írta előrejelzésében az Időkép. Csütörtökön eleinte még keleten eshet, majd ott is felszakadozik a felhőzet, és a nap legnagyobb részében országszerte napos időre számíthatunk.



Többször erős, viharos széllökések kísérhetik az északnyugati szelet, így a hőmérséklet mindössze 15-20 fokig tud emelkedni a délután folyamán.



Péntekre mérséklődik a légmozgás, és nyugodt, csapadékmentes időre van kilátás. Reggel az északi tájakon és az Alpokalján pára-, ködfoltok alakulhatnak ki, napközben azonban ragyogó napsütésben lehet részünk, alig lesz felhő az égen. A legmelegebb órákban 20 fok körüli maximumokat mérhetünk.



Szombaton is többfelé párás lehet a reggel, de napkeltét követően hamar feloszlanak a pára- és ködfoltok. Nyugodt, napos idő várható, a napsütést csak fátyolfelhők szűrhetik. A front érkezése előtt ez a nap lesz a legmelegebb, 17-23 fok köré melegszik a levegő, a legtöbb helyen átlépjük a 20 fokot.



Az esti, éjjeli órákban előreláthatólag nyugati megyéinket már eléri a hidegfront, az északnyugati, nyugati tájakon feltámad az északias szél, megnövekszik a felhőzet és elered az eső.



Vasárnap jelentős kontraszt alakulhat ki az ország nyugati és keleti tájai között. Nyugaton hűvösebb, szeles időre kell készülni, és időnként az eső is elered, keleten ezzel szemben még kellemes őszi időre van kilátás. Az eltérés a hőmérsékletekben is megmutatkozhat, több mint 10 fok különbség jöhet létre az ország két vége között, nyugaton 9-15, keleten 15-21 fokot mérhetünk.