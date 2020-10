Csillagászat

Nappalt csinált az éjszakából egy száguldó tűzgömb Brazília felett - videó

Fényes tűzgömböt rögzített egy kamera a brazil Rio Grande do Sul és a brazil Santa Catarina államok felett 2020. október 1-jén.



Az előzetes elemzések azt mutatják, hogy a szuperfényes tűzgömb körülbelül 89,5 kilométerrel a Caxias do Sul-tól keletre fekvő vidék felett kezdett ragyogni és észak felé haladtva 16,9 km/s sebességgel, 44°-nál tűnt el a horizontról.



A fényes meteor 6 másodperc alatt égett el a légkörben, könnyedén legyőzve a telihold fényességét, és végül 22 km magasságban felrobbant Vacaria városa felett, szintén Rio Grande do Sul államban.



Az ilyen típusú szuperfényes tűzgömbök jobban fénylenek, mint a telihold. Ebben az esetben az égitest olyan fényes volt, hogy számos területen nappallá változtatta az éjszakát, egyes városokban még az utcai lámpákat is lekapcsolta.