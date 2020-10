Időjárás

Iszonyat mennyiségű csapadék zúdult a Nyugati-Alpokra - videó

Heves esőzések okoztak hatalmas áradásokat Olaszország északnyugati megyéiben és a franciaországi Provance tartományban. Az Alex viharciklonhoz kapcsolódó hosszan elnyúló frontrendszerből (ami szombaton hozzánk is megérkezett) rendkívüli mennyiségű csapadék hullott ki az Alpok déli oldalán: 24 óra alatt több helyen 150, helyenként 200 millimétert meghaladó mennyiséget mértek. Liguria egyes részein azonban, az ARPAL mérőhálózata szerint 373 milliméternyi eső zúdult le.



Az óriási vízmennyiség hatására több folyó megáradt, lépett ki medréből. Emellett földcsuszamlások, sárlavinák is előfordultak. A víz hidakat, utakat mosott el, autókat sodort el, és több települést is elöntött - írta az Időkép.