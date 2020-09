Időjárás

Magyarországról is látni a hófödte Schneeberget

Az elmúlt napokban az Alpokban télies idő köszöntött be, a magasabb hegycsúcsokat 40-50 cm vastag hótakaró fedte be.



A magasabb hegycsúcsok közül hazánkhoz legközelebb a Schneeberg található, tengerszint fölötti magassága meghaladja a 2000 métert.



A hidegfront ide is meghozta a havazást, a hegycsúcs közelében több centi hó hullott. Vasárnap reggelre kiderült az ég, a hidegfront mögötti tiszta levegőben hazánk nyugati részéről is szépen látni lehetett a havas hegycsúcsot.



Még a 150 km-re lévő Bakonyból is - írta az Időkép.