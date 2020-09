Időjárás

Fél méter hó eshet az Alpokban

Télies fordulatot hoz az Alpokba a hétvégén érkező hidegfront, észak felől megindul a hideg levegő beáramlása, a hegyekben havazás várható.



A magasban 20 fokkal lesz hidegebb.



Az északi lejtőkön és a magasabb csúcsokon vasárnap reggelig többfelé elérheti az 50 centimétert a hóvastagság, helyenként 60-70 cm is összegyűlhet - írta előrejelzésében az Időkép.



A térségben már készülnek a szezonra, Hintertux és Pitztal gleccser síközpontok tárt kapukkal várják a látogatókat. A járványhelyzetre tekintettel sorban állás közben, zárt terekben és a hüttékben is kötelező a maszkviselet.



Hozzánk is elér szombaton a hidegfront, nyugat felől jelentős lehűlés, esős, szeles idő köszönt hazánkba pár nap erejéig.