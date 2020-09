Időjárás

Jövő hétvégéig tarthat ki a meleg, napos idő

Sok napsütésre számíthatunk az előttünk álló héten is, amelyet leginkább csak a fátyolfelhők zavarhatnak meg. Csapadék zápor, zivatar formájában, a jövő hét második felében fordulhat elő néhol. A hűvösebb reggeleket pedig egyre melegebb délutánok követik majd.



A meleg levegő egy tőlünk keletre elhelyezkedő anticiklon hátoldalán érkezik dél felől. Keddtől pedig még intenzívebb lesz a melegbeáramlás, ugyanis Nyugat-Európa felett egy magassági teknő mélyül ki, melynek előoldalán megerősödik a délies áramlás, így többfelé megközelítjük a 30 fokot - írta előrejelzésében az Időkép.



Péntek enegy hullámzó frontrendszer vághatja ketté a kontinenst, ami csak lassan araszol majd kelet felé: Nyugat-Európában hűvösebb őszi időre van kilátás, míg a kontinens keleti felén az átlagosnál melegebb, nyárias időjárás ígérkezik. A Kárpát-medence a melegebb (elő)oldalon foglalhat helyet. A maximumok 30 fok körül alakulhatnak.



A frontrendszer hazánkat (a mostani számítások szerint) szombaton érheti el, érkezését záporok, zivatarok, köztük heves zivatarok is kísérhetik és jelentős hőmérsékleti kontraszt is kialakulhat a keleti és nyugati országrész között.



Hogy az ezt követő napokban mennyire esik vissza a hőmérséklet még meglehetősen bizonytalan, ahogy az is, hogy meddig tart a hűvösebb periódus. Csapadék kialakulására azonban nagyobb lesz az esély.