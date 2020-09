Időjárás

Nyolcmillió embert szólítottak fel otthonuk elhagyására Japánban a Haisen tájfun miatt

Nyolcmillió embert szólítottak fel a hatóságok Japánban vasárnap arra, hogy hagyják el otthonaikat, mert pusztító erejű viharral közelít az országhoz a Haisen névre keresztelt tájfun.



Eddig a Kyodo japán hírügynökség összesítése szerint legalább tíz ember sérült meg, és a vihar miatt 142 ezer háztartás maradt áram nélkül a szigetországban. A meteorológiai szolgálat heves esőzésekre, erős széllökésekre, hullámokra és a partvidékeken áradásokra figyelmeztetett.



A vihar már áthaladt Okinaván, és hétfőn várhatóan Kjúsú, a legdélebbi japán fősziget nyugati partja mentén halad majd északi irányba. Hétfőn várhatóan a Koreai-félszigetet is eléri. Sok befogadó központ jelezte, hogy nem fog tudni minden kitelepített embert fogadni, mert a koronavírus-járvány miatti távolságtartás jegyében felére kellett csökkenteniük kapacitásaikat.



A vihar miatt a Japan Airlines és az All Nippon Airways csaknem 700 járata nem indul el. A kjúsúi vasúttársaság a nagy sebességű sinkanszen vasútjáratokat és a hagyományos vonatokat is leállította.



A Haisen egy héten belül a második tájfun, amely eléri a japán szigeteket. A helyi állami média szerint Észak-Koreában készültséget rendeltek el a közeledő természeti csapás miatt, és arra figyelmeztették az embereket, hogy a Haisen pusztítóbb lesz a Bavi és a Majszak tájfunnál, amelyek a legutóbb tépázták meg a Koreai-félszigetet.



A legmagasabb fokozatú riasztást adták ki Dél-Koreában is, miután a Haisen várhatóan hétfőn megközelíti az ország második legnagyobb városát, a 3,5 millió lakosú Puszant.