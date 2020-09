Időjárás

Vihar - OKF: több megyében okozott károkat a viharos szél és a sok eső

Több megyében okozott károkat a hétfőn érkezett viharos időjárás - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-t.



Dóka Imre elmondta: a legtöbbször Budapesten és Pest megyében riasztották a tűzoltókat. Itt csak hétfő éjfélig több mint 100-szor kérték a tűzoltók segítségét. Majd kedd reggelig további mintegy 50 riasztása volt a fővárosi tűzoltóknak. Emellett számos hívást kapott a katasztrófavédelem Heves, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is.



Pest megyében, a megye déli részén volt a legtöbb beavatkozás, például Cegléden, Csemőn, Nagykőrösön, Abonyban, Tápiószentmártonban. A legtöbb esetben épületre, úttestre dőlt fák, elárasztott pincék miatt kérték a tűzoltók segítségét.



Heves megyébe kedd hajnalban érkezett meg a vihar. Itt is jellemzően kidőlt fák és a pincékbe beömlő víz okoztak károkat.



Bács-Kiskun megyében az átvonuló vihar miatt kora reggelig mintegy 60 riasztásuk volt a tűzoltóknak.



Jász-Nagykun-Szolnok megyében főleg a viharos erejű szél okozott problémát. A legtöbb hívást Szolnok, Jászapáti, Jászberény térségéből kapták a tűzoltók.



Az OKF szóvivője kitért arra is, hogy az országban néhány helyen villanyvezetékek is leszakadtak, ami kisebb áramkimaradásokat okozott. A viharral összefüggésben - azokon a helyeken, ahol a katasztrófavédelem segített - sérülés nem történt.



Dóka Imre azt is kiemelte, hogy több helyen önkéntes tűzoltók is segítették a hivatásos egységek munkáját.



Néhány helyen még kedd délután is dolgoztak a vihar okozta károk felszámolásán a tűzoltók - közölte a helyettes szóvivő.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat keddi veszélyjelzése szerint jelenleg Budapesten, Pest, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Emellett Győr-Moson-Sopron megyére az erős szél veszélye miatt adtak ki ugyancsak elsőfokú figyelmeztetést.



Azt írták: a zivatarok egyre inkább a keleti, északkeleti megyékre korlátozódnak, majd délután kelet felé elhagyják az országot. Délután főként az Északi-középhegységben még nem kizárt egy-egy újabb zivatar kialakulása a záporok mellett. Estére mindenütt jelentősen csökken a csapadék esélye. A zivatarokat viharos széllökés és jégeső kísérheti, illetve intenzív csapadék is társulhat hozzájuk.



Emellett napközben Sopron környékén és a Kisalföldön is lehetnek 60-70 kilométer/órás széllökések.



Szerdán már nem várható veszélyes időjárási jelenség.