Időjárás

Egyes délnyugati járásokra másodfokú riasztásokat adtak ki

Zivatarveszély miatt egyes délnyugati - Somogy, Baranya, illetve Tolna megyei - járásokra másodfokú riasztásokat adott ki a az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn kora este. Az érintett területeken a következő órákban villámlással, erős széllel, illetve jégesővel kísért heves zivatarok várhatók. Az ország nagy részén kedden is várhatók heves zivatarok.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint hétfőn további másodfokú riasztásokat adhatnak ki zivatarveszély miatt Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna és Zala megyére. Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett Somogy és Zala megyében a sok eső veszélye miatt is másodfokú, míg Baranya, Fejér, Tolna, Vas és Veszprém megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Azt írták: dél, délnyugat felől heves zivatarokból álló rendszer lép be az országba, ez az éjféli órákig kelet, északkelet felé haladva már megközelítheti a Tisza vonalát (éjfél után pedig tovább haladhat kelet felé). Kedden a csapadékrendszer egyre inkább északkelet felé mozog majd, a nap első felében főként keleten várható intenzív zivatar. A zivatarokat viharos (óránkénti 60-90 kilométeres), helyenként erősen viharos (óránkénti 90 kilométeresnél erősebb) szélrohamok és jégeső kísérheti, illetve intenzív csapadék is társulhat hozzájuk.



Kedd reggelig a Dunántúlon nagy területen jelentős mennyiségű (20-30 milliméternyi) csapadék hullhat, elsősorban a délnyugati megyékben ennél több csapadék is összegyűlhet pár óra alatt.



Zivatarveszély miatt keddre is az ország nagy részére figyelmeztetéseket adtak ki: Budapestre, valamint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokút, Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megyére elsőfokút.



A meteorológiai szolgálat azt írta: kedd délutántól egyre inkább csökken a csapadék esélye.