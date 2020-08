Időjárás

Csaknem 45 fokos eltérést mértek Ausztrália két pontján

Rekordokat döntöget az Ausztrália északi tájaira beköszöntött hőhullám. A téli félévet meghazudtoló, 40 fok feletti hőmérsékleti értékek még itt is rendkívülinek számítanak augusztusban. A déli régióknak, köztük Sydney-nek, ezzel szemben évek óta nem látott hideggel kell szembesülniük - írja az Időkép.



Az állam legdélebbi tájain az évszakhoz megfelelően téli hőmérsékletek uralják az időjárást, sokfelé 10 fok alatt, helyenként 0 fok alatt maradtak a maximumok a múlt hétvégén és hétfőn is. Egy közel 2000 méteren fekvő meteorológiai állomáson nem több, mint -4 fokot mértek a hétfő délelőtti órákban, miközben északnyugaton már 40 fokig emelkedett a hőmérséklet. Így alakult ki a majdnem 45 fokos különbség.



Vasárnap megdőlt az augusztus havi hőmérsékleti rekord is, 41,2 fokot mértek az ország északnyugati részén található West Roebuck-ban.