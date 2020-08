Időjárás - vihar

OKF: főleg a hirtelen felgyülemlett esővíz okozott károkat

A legtöbb beavatkozás Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében volt, de a fővárosban is többször riasztották a tűzoltókat a viharos szél és a felhőszakadás miatt. 2020.08.18 07:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Főleg a hirtelen felgyülemlett esővíz szivattyúzásához kérték a tűzoltók segítségét a hétfői vihar miatt, de több helyen vezetékeket is leszakított a viharos szél - tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője kedd reggel az MTI-vel.



Dóka Imre közleménye szerint mintegy négyszáz helyszínre kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. A legtöbb beavatkozás Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében volt, de a fővárosban is többször riasztották a tűzoltókat a viharos szél és a felhőszakadás miatt. Vas megyében, Kenéz településen egy lakóház tetejét rongálta meg a viharos szél, az épület lakhatatlanná vált, az ott lakók elhelyezéséről gondoskodtak - írta.



A katasztrófavédelem azt kéri, hogy mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, lehetőség szerint senki ne parkoljon a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen. Ha leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék azt a 112-es segélyhívón - olvasható a közleményben.