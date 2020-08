Időjárás

Az ítéletidő miatt rendkívüli állapot Iowában

A pusztító viharok miatt az államban több mint nyolcezer ház dőlt romba, és tízezrek maradtak áramszolgáltatás nélkül. 2020.08.18 07:13 MTI

Donald Trump amerikai elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki Iowa állam egész területére hétfőn az elmúlt napok pusztító viharai miatt.



Kim Reynolds, az állam republikánus kormányzója vasárnap kérte az elnököt a rendkívüli állapot kihirdetésére és az ezzel járó szövetségi anyagi segítségre.



Iowában a múlt héten pusztított a derecho, vagyis egy olyan gyors mozgású zivatarrendszer, amely nagy kiterjedésű és hosszan tartó, tornádó erősségű szélviharral párosul. A pusztító viharok miatt az államban több mint nyolcezer ház dőlt romba, és tízezrek maradtak áramszolgáltatás nélkül.



A kormányzó szerint legalább 4 milliárd dollár (csaknem 1200 milliárd forint) azonnali szövetségi segítségre lenne szüksége ennek a középnyugati agrárállamnak a helyreállítási munkák megkezdéséhez. Reynolds segítséget kért a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivataltól (FEMA) is, amely 3,9 milliárd dollár azonnali segély átutalásáról már rendelkezett is.



A Wisconsinban kampánykörúton járó Trump hétfőn jelezte újságíróknak, hogy "váratlan látogatást" tesz Iowában.



Az iowai The Des Moines Register című lap információi szerint az elnök kedden érkezik az állam második legnagyobb városába, Cedar Rapidsbe, amelyet szintén sújtott a természeti katasztrófa. Mark Meadows, a Fehér Ház kabinetfőnöke megerősítette az információt, hozzátéve, hogy Trump már hétfőn Iowába szeretett volna utazni, de nem tudták ilyen gyorsan átszervezni a programját.



A viharokban legalább három ember életét vesztette és több millió hektárnyi termés ment tönkre. A szövetségi agrárminisztérium becslései szerint minimum 3,7 milliárd dollár értékű szója- és kukoricatermés veszett kárba. Az iowai farmereket idén tavasszal már sújtották viharok és áradások.