Időjárás

Vihar - OKF: mintegy 160 riasztás érkezett az Észak-Dunántúlról

Hétfőn kora estig mintegy 160 esethez riasztották a tűzoltókat a heves esőzések miatt az észak-dunántúli térségben - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-vel.



Dóka Imre elmondta: a legtöbb bejelentést Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyéből kapták. Főként a hirtelen felgyülemlett esővíz szivattyúzásához kértek segítséget. A viharos szél több helyen vezetékeket is leszakított - közölte.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután adott ki másodfokú riasztásokat felhőszakadás veszélye miatt több dunántúli megyére. Később zivatarveszély miatt is kiadták a másodfokú riasztásokat. Azt írták: intenzív záporokra kell számítani. Az Észak-Dunántúlon a láncba szerveződő zivatarokat jellemzően 20-30, több helyen 50 milliméternyinél is több csapadék, óránkénti 60-70, néhol 80-90 kilométeres szél és jégeső kísérheti. Éjszaka a zivatarok továbbhaladnak az Alföld és az Északi-középhegység felé. Ekkor a zivatarokat felhőszakadás, óránkénti 60-70 kilométeres széllökések és kisméretű jég kísérheti.