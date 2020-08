54,5 fokot mértek Kaliforniában

Rendkívüli hőhullám sújtja múlt hét óta az Egyesült Államok nyugati részét. Vasárnap 54,5 fokot mértek a Mojave-sivatag területén.



A Kalifornia déli részén, a Mojave-sivatagban található Halál-völgy a világ egyik legszárazabb és legforróbb helye. Korábban is itt mértek 56,5 fokos rekordot, amely a világon mért legmagasabb felszíni léghőmérséklet. Ez a rekord 1913. július 10-én született, később Tunéziában 1931-ben egy 55 fokos értéket regisztráltak, így a vasárnap délután beállt 54,5 fokos maximum a harmadik helyet foglalja el a világranglistán.



A mérés a helyi szervezetek (National Weather Service) információi szerint megfelel a valóságnak, a hitelesítésre azonban még várni kell a Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization) részéről - számolt be róla az Időkép.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4