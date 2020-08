Időjárás

Az ország nagy részén zivatarokra figyelmeztetnek

Zivatarveszély miatt csaknem az egész országra figyelmeztetést adott ki szombatra az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez pénteken kora este eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: péntek estétől a Dunántúl nyugati felén, továbbá délnyugaton, délen is várhatók zivatarok, de a záporokat is szinte bárhol kísérheti egy-egy villámlás.



Szombat délutántól az országban bárhol, legkevésbé a keleti határ mentén lehetnek zivatarok, majd az esti órákban kezdenek megszűnni. A zivatarokat elsősorban intenzív (rövid idő alatt 10-20 milliméternyi) csapadék kíséri, de adott helyen több gócból akár ennél nagyobb mennyiség is eshet. Emellett viharos (60-70 kilométer/órás) széllökés, egy-egy helyen apró szemű jég is társulhat a zivatarokhoz.



A zivatarveszély miatt Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Az előrejelzés szerint szombaton a leghidegebb órákban 15-20 Celsius-fok lesz. Napközben 23-30 fokig melegszik a levegő.