Időjárás

Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adtak ki dunántúli járásokra

Zivatarveszély miatt több dunántúli járásra másodfokú riasztást adott ki csütörtökön kora este az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a következő órákban kárt okozó széllel, villámlással, jégesővel kísért heves zivatarok várhatók.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint még csütörtökön további másodfokú riasztásokat adhatnak ki Vas, Zala és Somogy megyében.



Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna és Veszprém megyében.



Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Azt írták: előbb az Alpokalján, Kisalföldön megjelenő zivatarok csütörtökön késő estétől már a Dunántúl nagyobb részére is átterjedhetnek. Este kisebb eséllyel az Északi-középhegység térségében is előfordulhat zivatar. A zivatarokhoz helyenként (30 milliméter körüli, de akár 40-50 milliméternél is több csapadékkal) felhőszakadás, jégeső és viharos (60-80 kilométer/óra körüli) szél társulhat. Főként a késő esti órákban délnyugaton, nyugaton olyan heves zivatarok is lehetnek, amelyeknél a széllökések a 80 kilométer/órát is meghaladhatják.



Pénteken az északkeleti területeket leszámítva több helyen fordulhat elő zivatar, azonban északkeleten sem teljesen kizárt - tették hozzá.



Korábban a meteorológiai szolgálat országos, középtávú előrejelzésében azt közölte: pénteken és szombaton országszerte, míg vasárnap szórványosan várható csapadék.