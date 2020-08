Időjárás

Leszakadt az ég a Dunántúlon, 10-12 fokot zuhant a hőmérséklet

A keddi nap a Dunántúl északkeleti részén indult zivatarosan, arrafelé már hajnalban többfelé zengett az ég. Délelőtt is főként a Tatabánya-Székesfehérvár vonalon volt aktív a légkör, majd egyre nagyobb területen beindultak a zivatarok, délutánra a Dunántúl mellett a főváros környékén, az Északi-középhegység nyugati felén és a középső tájakon is több helyen leszakadt az ég.



Bakonyban és a Balaton-felvidéken helyenként 30-40 mm eső zúdult le rövid idő alatt, Komárom északi részén aluljárókat öntött el a hirtelen lezúduló eső - írja az Időkép.



A felhőszakadás mellett 10-12 fokos lehűlés társult a zivatarokhoz, nem sokkal fél 3 után több mint 15 fokos különbség alakult ki az országon belül: Nagyvázsonyban 17,9; míg Barcson 34,4 fok volt.



A délután hátralévő részében is főként a Dunántúlon és a középső országrészben lehetnek zivatarok, melyek egyre inkább dél felé helyeződnek át.