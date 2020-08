Időjárás

Száz kilométeresnél erősebb széllökést is észleltek kedden

Száz kilométer/órásnál erősebb széllökést és több mint százmilliméternyi csapadékot is regisztráltak a keddi zivataros időben - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a Facebook-oldalán.



"Esemény- és csapadékdús" volt a keddi nap - fogalmaztak, hozzátéve, hogy már délelőtt elrobogott keleten néhány zivatar. Délután Horvátország felől egy kifejlett szupercella érte el Baranya megyét, majd folytatta útját északkelet felé, maga előtt további heves zivatarokat gerjesztve. Este északkeletre helyeződött át az aktivitás.



Kiadós csapadékmennyiség gyűlt össze, Balatonakaliból például 118,5 milliméterről érkezett jelentés. A heves zivatarokat néhol viharos, erősen viharos széllökések is kísérték, ez inkább este volt jellemző. A debreceni repülőtérnél 103,7 kilométer/órás széllökést is regisztráltak - közölték.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdai, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: legkevésbé az északi, északnyugati területeken lehetnek zivatarok, majd kelet felől egyre inkább megszűnnek a feltételek a zivatarok kialakulásához. Legtovább (akár csütörtök délelőttig) a délnyugati tájakon fordulhat elő villámlás. A legjellemzőbb kísérőjelenség a felhőszakadás lehet (jellemzően 20-40 milliméter között rövid idő alatt, délnyugaton akár 40-50 milliméter fölötti mennyiség is eshet), de átmeneti (60-80 kilométer/órás) szélroham és jégeső is előfordulhat.



Szerdára felhőszakadás veszélye miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetéseket Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna megyére, elsőfokút pedig Csongrád-Csanád és Zala megyére. Zivatarveszély miatt Budapest, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján arra is figyelmeztet, hogy a Balaton nyugati medencéjénél másodfokú, a középső és a keleti medencéjénél, valamint a Fertő-tónál pedig elsőfokú viharjelzés van érvényben.