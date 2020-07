Időjárás

Félmilliárd forintot meghaladó kárt okozhattak a hétvégi esőzések

Félmilliárd forintot meghaladó kárt okozhattak a hétvégi viharok, intenzív esőzések; a biztosítók további kárbejelentésekre számítanak.



A Generali Biztosító az MTI-t szerdán arról tájékoztatta, hogy eddig csaknem 1600 káresetet jelentettek be a társasághoz több mint 264 millió forint értékben. A bejelentések leginkább Zala megyéből érkeztek, de Somogy, Csongrád és Békés megyéket is érintette a vihar.



A tapasztalatok szerint általában a károk felét jelentik be 2-3 napon belül, a többit körülbelül egy héten belül. Így összességében 3000 kárnál nem számítanak többre, a teljes kárösszeg pedig 500 millió forint körül lehet - közölte a Generali, hozzátéve, hogy a viharok miatt vállalati vagyonkárokról is érkeznek bejelentések, amelyek általában nagyobb összegűek, mint a lakossági károk.



A Groupama Biztosítóhoz eddig csaknem 800 lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett. A dél-dunántúli településeket különösen hevesen érintették a hétvégi viharok, özönvízszerű esőzések, a legtöbb káresetet Somogy és Zala megyéből jelentették be, a társaság különösen sok ügyfele jelzett kárt Nagykanizsáról, valamit a Somogy megyei Böhönyéről.



A bejelentések szerint a káresetek 46 százalékát felhőszakadás, 33 százalékát vihar, 18 százalékát pedig villámlás okozta. A károk átlagos becsült értéke 100 ezer forint, de vannak kiugróan magas, milliós nagyságrendű kárbejelentések is.



A Groupama szakemberei az eddigi tapasztalatok alapján arra számítanak, hogy a kárbejelentések száma 1000-1200 felett lesz, így a károk várható értéke a 100 millió forintot meghaladja majd - közölték az MTI-vel.



Az Aegon Biztosító ügyfélszolgálatára csaknem 500 kárbejelentés érkezett kedd estig, a teljes kárösszeg megközelíti a 85 millió forintot - tájékoztatott a biztosító az MTI megkeresésére.



Az eddig regisztrált károk több mint 80 százaléka Somogy és Zala megyében történt, az átlagos kárérték meghaladja a 193 ezer forintot. A megnőtt esetszám miatt kiemelt kárszakértői kapacitást csoportosítottak a leginkább érintett zalai és somogyi térségbe.



Az Aegon is arra számít, hogy a bejelentett károk száma és értéke tovább emelkedik a következő napokban.