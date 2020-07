Időjárás

Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig Horvátországon - videók

Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig Horvátországon péntek este, a legnagyobb károk Zágrábban keletkeztek, ahol az egész belvárost elöntötte a víz - közölte a horvát közszolgálati televízió (HRT).



A Kvarner-öbölben is komoly károkat okozott a viharos erejű szél, fákat döntött ki, háztetőket szakított le és autókat rongált meg.



Pénteken a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás volt érvényben Zágráb megyében, Isztriában és a Tengermelléki-fennsíki megyében.



A legsúlyosabb károkat a horvát fővárosban okozta a vihar. A tűzoltók száz helyen dolgoztak a kárfelszámoláson. A víz elöntötte az aluljárókat, pincéket és több utcát, egyes szakaszokon térdig ért a víz. Összeomlott a közlekedés és egy időre leálltak a villamosok is.



A vihar után szombat reggelre a legtöbb helyen normalizálódott a helyzet - számolt be róla a horvát sajtó.



Milan Bandic, Zágráb polgármestere úgy nyilatkozott: a problémát az okozta, hogy hirtelen óriási mennyiségű csapadék hullott le, a városi csatornarendszer pedig ezt nem tudta elvezetni, ezért víz alá kerültek az alacsonyabb területek.



Egy mozgássérült férfit a tűzoltók mentettek ki autójából az egyik aluljáróban. Egy tűzoltó pedig rosszul lett intézkedés közben, és a mentők már nem tudták megmenteni az életét.