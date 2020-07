Időjárás

Másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak zivatarveszély miatt

Kedden a sok napsütés és a gomolyfelhők mellett kora estig főleg az ország északi, északnyugati felén, később máshol is számítani kell elszórtan záporokra, zivatarokra, akár heves zivatarokra is. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 29-33 fok között várható, de északkeleten egy-két fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 18 és 23 fok közé hűlhet le a levegő - írja a Kiderül.hu.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarveszély miatt az egész országra figyelmeztetést adott ki. Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, illetve Győr-Moson-Sopron és Vas megyére másodfokú (narancssárga) veszélyjelzés van érvényben.



Azt írták, hogy reggelig az északkeleti határvidéken egy-egy intenzívebb záporhoz kis eséllyel dörgés, villámlás is társulhat. A déli óráktól főleg az ország északi felében lehetnek zivatarok, amelyekhez viharos (60-90 km/órás) szél. jégeső társulhat. Egy-egy gócban általában 10-25, de akár 25 milliméternél is több csapadék hullhat.



Főként az északkeleti megyékben, illetve az északnyugati határvidéken hevesebb zivatarok kialakulása sem kizárt erősen viharos (90 km/óra feletti) széllökésekkel, nagyobb méretű jégszemekkel. Késő délután, este már a délebbi tájakon is előfordulhatnak zivatarok, de kevésbé lehetnek hevesek.