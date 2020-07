Időjárás

Szokatlanul erős hőhullám sújtja Amerikát

Egy hét alatt 450 napi hőmérsékleti rekord dőlt meg az USA-ban, a legjobban az északkeleti tagállamokat sújtja a hőhullám. 2020.07.19 14:39 ma.hu

Miközben Európa nagy részén az átlagosnál hűvösebb időjárás jellemző, addig az Atlanti-óceán túlpartján, az Amerikai Egyesült Államok nagy részén szokatlanul erős hőhullám tombol.



A NOAA jelentése szerint az elmúlt egy hét során 450 napi hőmérsékleti rekord dőlt meg, emellett 75 havi rekordot is sikerült túlszárnyalni. A legmelegebb a Texas állambeli Turkey-ben volt, ott 117°F-ot (kicsivel több mint 47°C-ot) mértek, mellyel abszolút hőmérsékleti rekord is született.



Az ilyenkor megszokotthoz képest az északkeleti tagállamokban van a legmelegebb, a hőmérséklet sok helyen 15-20°F-kal (8-12°C-kal) haladja meg az átlagot. Vasárnap még olyan északi városokban is 35 fokig melegedhet a levegő mint Boston vagy Philadelphia.



A hőséghez magas páratartalom társul, ami még elviselhetetlenebbé teszi a kánikulát. A nagyobb városokban éjszakánként sem csökken 25 fok alá a hőmérséklet, a napokban közel 50 legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord is megdőlt, A Texas állambeli Lubbock-ban keddre virradóan mindössze 30 fokig csökkent a hőmérséklet.



Átmeneti kisebb lehűlések ugyan lehetnek a következő napokban, alapvetően azonban folytatódik a szokatlanul meleg időjárás a térségben - írta az Időkép.