Brutális időjárás

Indiában egymillió embert kell kimenekíteni az árvizek miatt

A monszun okozta árvizek miatt egymillió embert kell kimenekíteni az India északkeleti részében fekvő Asszám államban - közölték a hatóságok, amelyek arra figyelmeztettek, hogy a helyzet órák alatt még súlyosabbá válhat.



Asszám államban a hét végén áttört a gátakon, és kétezer falut elöntött a Brahmaputra, az indiai szubkontinens legbővizűbb folyója, és a világ egyik leghosszabbja, amely Tibettől áramlik Indián át Bangladesbe. A területen még hétfőn is heves esőzések voltak.



Az állam kormányzója azt mondta, hogy két különálló esetben meghalt egy-egy ember, mindketten vízbe fulladtak.



A terület kormányzata közleményben arról számolt be, hogy az áradás több mint egymillió embert érint, és a helyzet óráról órára egyre súlyosabbá válik.



A folyamatosan szakadó eső az állam 33 körzetéből 23-ban okoz gondot - írta a szövetségi vízügyi hatóság, amely szerint a következő három napban a Brahmaputra vízszintje tovább emelkedik.



Az árvízi helyzet rendkívül súlyos marad, mert számos árvízvédelmi létesítmény súlyosan megrongálódott - mondta az állam vízügyi minisztere, Keshab Mmahanta. Az államban lévő Kaziranga Nemzeti Park, ahol honos a ritka egyszarvú rinocérosz, nagyobb részt víz alatt áll. Asszámban, amely nevezetes teaültetvényeiről, rendszeresek az árvizek, ezért a helyi és a szövetségi hatóságok nagy összegeket fektetnek árvízvédelembe. Az áradó víz elleni küzdelembe félkatonai szervezeteket is bevetettek, egyrészt a mentés segítéséhez, valamint arra, hogy a koronavírus-járvány idején az evakuáltak számára létrehozott táborokban felügyeljék a távolságtartást és megakadályozzák a kór terjedését.



Asszám államban eddig 7492 koronavírusos esetet regisztráltak, és 11 ember halt bele a Covid-19 betegség szövődményeibe.