Komoly károkat okozott a vihar Egerben és Miskolcon

A péntek éjszakai esőzés Eger több pontján komoly gondokat okozott - közölte a Heves megyei város polgármesteri hivatala szombaton az MTI-vel. Miskolc önkormányzata is jelentősebb károkról számolt be.



A közlemény szerint a Szala városrészben több házat is lakhatatlanná tett a nagy mennyiségben lezúduló csapadék, 45-en veszítették el otthonukat, akiknek ellátásáról most az önkormányzat gondoskodik.



Közölték azt is, Felnémeten a megáradt Eger-patak okozott komoly károkat, több kert került víz alá.



A katasztrófavédelem azt közölte korábban az MTI-vel, hogy Egerben és környékén negyvennél több esetben kérték a tűzoltók segítségét, elsősorban vízeltávolításhoz.



Az Árnyékszala utcában például egy méter magasan gyűlt össze a víz és a házakba is befolyt, a Hóvirág, a Csalogány és a Pásztorvölgye utcában pedig pincékbe tört be - tették hozzá.



Miskolc polgármesteri hivatala is jelentősebb károkról számolt be; a városban jelenleg is dolgoznak a viharok okozta károk helyreállításán.



Azt írták, többször is rendkívül heves és özönvízszerű esőzésekkel kísért vihar csapott le Miskolcra pénteken délután és szombatra virradó éjszaka. A hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék miatt helyenként villámárvíz alakult ki, egyes területeken zúzott követ, sarat és más hordalékot mosott az utakra a zivatar, és a tűzoltóknak is több helyen kellett szivattyúzniuk, vagy veszélyesen megdőlt, kidőlt fákat kivágniuk, feldarabolniuk.



A Borsod megyében az ítéletidő által egyik leginkább sújtott település Miskolc volt, a katasztrófavédelem és a város szakembereinek mintegy 50 helyszínen kellett beavatkozniuk. Miskolcon olyan nagy mennyiségű csapadék hullott le olyan rövid idő alatt és olyan intenzitással, hogy arra előre felkészülni lehetetlen lett volna - írták.



A miskolci közlekedési cégnek péntek délután több forgalmi akadállyal is szembe kellett néznie: a Repülőtéri úti alujáró, a Fürdő út lezárása és az Árok úton, a Forrásvölgy megállóhely után kiöntött patak miatt több járat is terelt útvonalon közlekedett, de a járatpok azóta már menetrend szerint közlekednek - közölte a város polgármesteri hivatala.