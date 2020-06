Időjárás

Szombaton is erős lesz az UV-sugárzás és zivatarok is várhatók

Veszélyjelzésük szerint zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Vas megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Azt írták: szombaton a Duna és a Tisza közti tájakon, azon belül is legtovább az északi hegyekben van jelentős esélye villámlásnak. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső és erős széllökések kísérhetik, de heves zivatarokhoz nagyobb méretű jég, illetve 90 kilométer/órát meghaladó széllökés is társulhat.



Felhívták a figyelmet továbbá, hogy szombaton a figyelmeztetési értéket meghaladó, 7.7-es (nagyon erős) UV-B sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.



Azt kérik, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen. Ha lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. A várható UV-B értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b weboldalon.



Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 14-19 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet általában 28-33 fok között valószínű.