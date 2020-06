Időjárás

Több megyében már másodfokú riasztás van érvényben zivatarveszély miatt

A veszélyjelzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több járására adtak ki másodfokú riasztás. Az éjfélig szóló figyelmeztetés szerint Budapesten, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is adhatnak még ki másodfokú riasztást.



Az ország többi területén zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Emellett több megyére a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



A meteorológiai szolgálat azt írta: pénteken napközben nagyjából a Győr-Baja vonaltól keletre több, nyugatra legfeljebb egy-egy helyen várható zivatar kialakulása. Kiemelten az északi, északkeleti megyékben délután, este heves zivatarok is várhatók. Éjszaka intenzívebb zivatar a főváros és az Északi-középhegység tágabb térségében várható, de szombat hajnalra a legtöbb helyen megnyugodhat a légkör.



Szombaton a Duna és a Tisza közötti tájakon, azon belül is legtovább az északi hegyekben van jelentős esélye villámlásnak.



A zivatarokat felhőszakadás (általában 20-30 milliméter, néhol ennél is több), jégeső és 60-80 kilométer/órás széllökések kísérhetik, de heves zivatarokhoz nagyobb méretű jég, illetve 90 kilométer/órát meghaladó széllökés is társulhat.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel közölte: arra kérnek mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek. Ha leszakadt vezetéket, vagy bajba jutott embert látnak, hívják a 112-es segélyhívót!