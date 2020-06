Időjárás

Hétvégén 33 fok is lehet

Egyre melegebb lesz a hét második felében, hétvégén délen 32-33 fok is lehet. Záporok, zivatarok főként északon és keleten lehetnek. 2020.06.25 07:57 ma.hu

Búcsút inthetünk az átlagosnál hűvösebb időjárásnak, a hét második felében dél, délnyugat felől egyre melegebb légtömegek érkeznek, így napról napra magasabbra emelkedik a hőmérséklet.



Csütörtökön a napos időszakok mellett főként keleten, északkeleten és nyugaton alakulhatnak ki elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar is. A légmozgás a korábbiakhoz képest jelentősen legyengül. Délután már 24-29 fokot mutathatnak a hőmérők - írja az Időkép.



Pénteken délen és nyugaton csak néhol, máshol több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hevesebb zivatarok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. A délies szél zivataroktól függetlenül is sokfelé lesz élénk. Tovább melegszik az idő, a csúcshőmérséklet már 25 és 32 fok között alakul, a legmelegebb délen, délnyugaton lesz. Zivatarokat követően viszont átmenetileg több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.



A hétvége ezúttal az igazi nyár jegyében fog telni. A napsütést északon és keleten zavarhatja több gomolyfelhő, főként ezeken a tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Délen, délnyugaton ugyanakkor alig lesz felhő az égen. Az északi-északkeleti tájak kivételével beköszönt a kánikula, délutánonként 27-33 fokra van kilátás.



A legmelegebb továbbra is délen, délnyugaton lesz.



A Balatonnál is igazi strandidő várható, sok-sok napsütéssel, melyet csak néhol zavarhat meg kis eséllyel egy-egy átmeneti zápor, de nem ez lesz a jellemző. A tó jelenleg 19 fokos vize hétvégére 24-25 fok köré melegedhet.



Az UV-sugárzás a napos időszakokban 10 és 16 óra között többfelé nagyon erős, helyenként extrém erős lehet, így mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Ha tehetjük, kerüljük ebben az időszakban a közvetlen napfényt, illetve használjunk magas faktorszámú fényvédő krémeket. Szalmakalap, napszemüveg viselésével is védekezhetünk a leégés ellen.



A kánikulának hétfőn egy északnyugatról érkező hidegfront vethet véget.