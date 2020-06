Zombitüzek lángolnak Szibériában

Az idei év mindegyik hónapja újabb és újabb hőséget mért a sarkvidékre, hőmérsékleti-rekordok dőltek, hőhullámok okoztak a megszokottnál jóval melegebb időt Szibériában. A korábbi évek átlagához képest májusban például előfordult az is, hogy nagy területen 8 fokkal magasabb volt a havi átlaghőmérséklet - írja az Időkép.



A hőség mellett a bozóttüzek is elszaporodtak a térségben, jelenleg is közel 10 ezer négyzetkilométernyi terület áll lángokban. Az Európai Unió légköri megfigyeléseket végző (CAMS) programja által közzétett információk szerint az aktuális műholdképek azt igazolják, hogy a szibériai bozóttüzek a hetekben pontosan ugyan ott kaptak lángra, ahol előző évben megfigyelték őket. A jelenség magyarázatára a zombitűz elnevezést hozták létre, mely annyit takar, hogy az elmúlt évből visszamaradt, eddig a felszín alatt meghúzódó parazsak újra nyílt tüzeket okoznak a térségben a nyár beköszöntével.



A mélyben, a tőzegtalajban meghúzódó parázs hónapokig sőt évekig is képes kihúzni, különösen, ha hó híján nincs lecsorgó csapadék, ami eloltsa, akárcsak az idén - mondta a Moscow Times-nak Grigorij Kuksin, a Greenpeace erdőtüzekkel foglalkozó aktivistája.

🟠 A big smoke plume and several #Arctic #wildfires🔥 visible in this image during the #ArcticHeatwave in #Siberia, #Russia🇷🇺 22 June 2020 #SuomiNPP🛰️ #VIIRS Full-size ➡️ https://t.co/5jtU2E4dMc #RemoteSensing #scicomm #OpenData Image is about 1,500 km wide pic.twitter.com/GFGBxUYTu0