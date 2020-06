Időjárás

Melegszik az idő a héten

Melegszik az idő a héten, vasárnap helyenként 30 Celsius-fok is lehet. Ezzel együtt továbbra is többször várható zápor, zivatar - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn csak néhány órára süt ki a nap. A Dunántúl keleti részén és a Dunától keletre még több helyen várható zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső és viharossá fokozódó szél kísérheti. Délutántól a Nyugat-Dunántúlon jelentősen csökken a felhőzet. A szél ismét nagy területen lesz erős, főként a Dunántúlon viharos széllökések is előfordulnak. A leghidegebb órákban 13-18 fok lesz. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő.



Kedden napos idő várható, de eleinte keleten egy-egy zápor még kialakulhat. A szél nagy területen erős, kisebb körzetekben viharos lesz. A minimumhőmérséklet 14-19, a maximumhőmérséklet 23-28 fok között valószínű.



Szerdán több órára kisüt a nap. Északon több helyen, délen elszórtan valószínű zápor, zivatar. A keleti, északkeleti tájak kivételével élénk vagy erős lesz a szél, illetve zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16, a legmagasabb hőmérséklet 21-26 fok között várható.



Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett több helyen - a legnagyobb eséllyel nyugaton - alakul ki zápor, zivatar. Zivatarok környezetében lehetnek viharos széllökések is. A minimumhőmérséklet 11-16, a maximumhőmérséklet 22-27 fok között alakul.



Pénteken és szombaton is sok lesz a napsütés, de több helyen alakul ki zápor, zivatar is. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet 12-17, szombaton 13-18 fok között alakul. A nappali maximumok mindkét nap 23-29 fok között alakulnak.



Vasárnap többórás napsütésre lehet számítani. Szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Zivatarok környezetében lehetnek viharos széllökések. A leghidegebb órákban 14-19 fok lesz. Napközben 24-30 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.